Piano Mattei sì dalla Conferenza dei Rettori | Progetto importante e grande occasione di sviluppo

Le Università italiane sono pronte per ilche, "rappresenta un'indubbiaper la collaborazione didattica e scientifica con i Paesi africani indicatiPresidenza del Consiglio dei Ministri nelpilota", si legge in una nota della Crui, ladeidelle Università italiane. "Le relazioni accademiche tra l'Italia e l'Africa- si legge nel comunicato- affondano le radici in una lunga storia di scambi testimoniata dai numeri. Ad oggi le università rappresentateCrui sono all'attivo con i Paesi coinvolti nelin 773 accordi accademici e 267 progetti nelle 7 aree strategiche del(sanità, istruzione e formazione, agricoltura, acqua, energia ed infrastrutture, cultura)".