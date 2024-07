Pentathlon moderno Europei Budapest 2024 | i risultati del ranking round di scherma in gara tre azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ideldifemminile aglididi. Nessuna qualifica, viste le sole 39 atlete in: tutte sono quindi ammesse alle semifinali che si terranno giovedì 11 luglio. Per quanto riguarda le tre italiane in, la migliore delè stata Alice Rinaudo (Fiamme Oro), che ha totalizzato 235 punti. 220 punti invece per Francesca Tognetti (Carabinieri), mentre Elena Micheli (Carabinieri) ha chiuso ilcon 205 punti. Saranno invece necessarie le qualifiche nellamaschile, che si aprirà domani per decretare chi accederà alle semifinali. Per l’Italia saranno della partita quattro pentatleti: si tratta di Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Giorgio Malan (Fiamme) e Roberto Micheli (Fiamme Oro).