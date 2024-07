Oaktree la tua nuova creatura prende forma! L’Inter delle conferme

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 23 maggio del 2024 Steven Zhang ha abbandonato la nave non riuscendo a pagare il debito con. La proprietà americana ha preso le redini del, che oggi standoal meglio. PRIMI MESI – Siamo quasi a due mesi dall’inizio dell’avventura dial timone dele i risultati sono più che ottimi. I primi passi della proprietà americana sono stati cauti, ma piuttosto importanti considerando tutto ciò che c’era in ballo. Negli scorsi anni la squadra nerazzurra ha vissuto sempre rivoluzioni, non ricevendoe costringendo Simone Inzaghi a ricominciare da zero. Stavoltaha cambiato registro e l’obiettivo è valorizzare il club., la sua storia alda maggio– Il primo passo è stato il rinnovo di Lautaro Martinez, per cui mancano solo le firme.