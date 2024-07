Nicolas Cage aggiorna sulla serie noir di Spider-Man

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024)” di-Manha fatto un po’ di tutto a Hollywood, ma ora si prepara ad affrontare un territorio inesplorato con la sua primatelevisiva: Lalive-action-Mandi MGM+ e Prime Video.interpreterà la versione alternativa dell’iconica testa di ragnatela, riprendendo il suo ruolo dal film d’animazione-Man: Into the-Verse, e recentemente ha fornito qualche dettaglio in più sul prossimo show in un’intervista al New Yorker. “Voglio dire, la fantasia sarebbe che potrei cercare di aspirare a essere qualcosa di più Golden Age“, ha detto, aggiungendo: “Volevo avere quel tipo di aura, sai, come il più enigmatico, non si sa troppo. Ecco perché non sono sui social media.