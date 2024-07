Malpensa i milanesi vogliono che sia Berlusconi a rappresentarli? Facciano pure incuranti del ridicolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La nostra reputazione è quello che gli altri dicono di noi. Chi ha una cattiva reputazione viene trattato con circospezione. Magari è un violento, truffatore, molestatore, disonesto, corrotto e corruttore, ma se ha una qualche “potenza” (tipo: un sacco di soldi) è meno vulnerabile alle critiche. I suoi familiari e i suoi amici, visto che dispensa favori, lo “vedono bene” e sorvolano sui suoi comportamenti: elargendo benefici, “compra” il consenso. Nell’eraana la mia reputazione è stata compromessa, nei miei viaggi all’estero, a causa di, al quale, in quanto italiano, venivo omologato: corna in foto ufficiali, il bunga bunga, la definizione di Merkel e Bindi, la nipote di Mubarak, le “femmine” introdotte in politica dopo le cene eleganti di cui parlò anche la moglie del “drago”, a cui si davano in pasto le vergini.