L’ira di Djokovic a Wimbledon | cosa è accaduto

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo i quarti con Rune, il serbo ha esternato la sua delusione In fondo, Novakvorrebbe solo essere amato un po’ di più. Nonostante il talento innato, nonostante le vittorie, per un carattere spesso troppo diretto e per alcune decisioni (come quella di non vaccinarsi) non sarà mai il più amato. Ieri sera, 8 luglio, durante la partita dei quarti dicontro il danese Holger Rune a fine match si è arrabbiato. Perché? Durante la partita i tifosi di Rune, lo incoraggiavano e il suono del suo nome è stato percepito come un “buuu”. Per molti è stato solo un malinteso, per altri si sono uniti fischi e atteggiamenti poco corretti.non ha gradito e l’ha detto a chiare lettere a fine match, direttamente dal campo centrale. Le parole di“A tutti coloro che hanno scelto di mancarmi di rispetto auguro “buuuuuuuona notte”.