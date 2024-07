Latitante accusato di bancarotta fraudolenta preso in Costa Azzurra | era in vacanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Perugia, 9 luglio 2024 - L'accusa è di. E' quella che grava su un imprenditore italiano di 75 anni originario di Lettomanopello (Pescara) ma con cittadinanza canadese. L'uomo erada tre anni per sottrarsi all’esecuzione della pena inflittagli dalla Corte d’Appello di Perugia. Il viaggio da Etobicoke, in Canada, a Nizza però gli èto l’arresto. L'imprenditore, in concorso con altre due persone, era stato condannato perper aver cagionato, mettendo in atto operazioni dolose, il fallimento di una società. I fatti sono stati commessi nel 2010 a Pescara. In particolare, i tre, in quanto amministratori e legali rappresentanti dell’impresa, erano riusciti ad ottenere un finanziamento agevolato finalizzato alla costruzione di un nuovo insediamento industriale e all’acquisto di macchinari, avvalendosi della legge regionale per l’Abruzzo 16/2002 che prevedeva interventi a sostegno dell’economia per favorire la nascita di nuove imprese sul territorio.