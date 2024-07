Inzaghi come Conte al Napoli! Tinti vede l’Inter e poi il tecnico ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Simonehanno raggiunto un accordo di massima sul rinnovo di contratto. Il suo agente Tullioha poi incontrato lo stessonerazzurro. DOPPIO INCONTRO – Al terzo incontro Inter ehanno fatto centro. Fumata bianca in arrivo per il prolungamento del contratto da parte delcampione d’Italia. Ieri il suo agente Tullioha visto in mattinata la dirigenza nerazzurra, raggiugendo praticamente ad un accordo. Mancano soltanto alcuni bonus da limare, ma il dado è tratto:rinnoverà fino al 2026 e prenderà 6,5 milioni di euro a stagione. Praticamente eguaglia Antonioale doppia Thiago Motta alla Juventus, che avrà un ingaggio da 3.5 milioni. L’agenteha poi incontrato lo stessoa Milano Marittima.