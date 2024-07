Intitolare Malpensa a Berlusconi? Chi ha deciso chi critica i tempi barbari e chi vuole dedicargli un night

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) La decisione dil’aeroporto di Malpena a Silvioè stata in presa in poche ore, ma tutta la politica italiana è occupata a discuterne da ormai quattro giorni. Tra un Matteo Salvini per cui “il grande imprenditore se lo merita”, un Giuseppe Sala chei “che stiamo vivendo” e persino una consigliera comunale del Partito democratico, Greta Cogotti, che propone di dedicare all’ex Cavaliere un “” o un “centro massaggi con happy ending”. Fioccano persino le petizione contro l’intitolazione: la principale ha raggiunto quasi 40 mila firme. Chi haper l’intitolazione Premessa. Un anno fa, il Consiglio regionale della Lombardia, a maggioranza centrodestra, aveva approvato un ordine del giorno – atto non vincolante – per avviare una valutazione sull’intitolazione.