In Francia perdono sia Le Pen che Macron E ora a Parigi si teme lo stallo istituzionale

(Di martedì 9 luglio 2024) Alla fine, il Rassemblement National (RN), che sembrava destinato alla maggioranza assoluta a seguito di un primo turno strepitoso, anziché ambire a guidare la, si ritrova terzo. Infatti, a vincere le elezioni è stato il Nuovo Fronte Popolare, l’alleanza di sinistra che si è formata per contrastare l’avanzata di Marine Le Pen, che ha conquistato 182 seggi a fronte dei 577 complessivi, seguito da Ensemble, del presidente Emmanuel, che ne ha ottenuti 168, e dal Rassemblement National che ne ha ottenuti appena 143. Il piano di Le Pen rovinato dalla ‘desistenza’ Se il risultato nei numeri è chiaro, quello che appare meno certo è cosa volesse davvero l’inquilino dell’Eliseo da queste elezioni anticipate. Se l’idea era quella di dimostrare che Le Pen può essere sconfitta, allora non c’è dubbio che il risultato sia stato oggettivamente centrato, anche se, è bene sottolinearlo, la leader di RN dall’opposizione potrà continuare a sparare a zero facendo crescere il proprio consenso.