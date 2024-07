Immaculate | La Prescelta – L’assenza di idee sta uccidendo l’horror

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 9 luglio 2024) Come già detto in altre recensioni, non siamo soliti perderci nessun horror, essendo questo sicuramente il nostro genere di film preferito o almeno tra i primi tre. Avendone visti tantissimi, a priori sappiamo già mediamente cosa aspettarci dal film prima della visione. Purtroppo ci entusiasmo raramente, visto il livello basso dei film degli ultimi anni, fatte le dovute eccezioni. Ma per, diretto da Michael Mohan, con Sydney Sweeney e Álvaro Morte, avevamo discrete aspettative. Purtroppo però, senza girarci troppo intorno, le mie aspettative sono state deluse da un film banale. Una breve sinossi Cecilia (Sydney Sweeney) è una donna molto devota cui viene offerto un ruolo appagante in un prestigioso convento italiano. Il suo caloroso benvenuto nella suggestiva campagna italiana, però, viene interrotto quando Cecilia capisce che la sua nuova casa cela oscuri e terrificanti segreti.