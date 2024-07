Il castano latte è il colore dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilcenere dai riflessi lattiginosi è davvero il nuovo Hair trend? Lo confermano le it girl! È la nuances più comune ma anche quelle che consente agli esperti coloristi di creare sfumature tridimensionali che virano dal baby blonde al perla. È ilcenere, per anni accantonato dopo il boom degli anni ‘70 che oggi torna in una nuova veste. Più luminosa e perfetta per valorizzare la tintarella. A differenza dei balayage e dei “colpi di luce”, a caratterizzare ilsono delle fasce di biondo delicate e quasi impercettibili che ricordano ildella schiuma del cappuccino e che si fondono perfettamente con ilnaturale se posizionate strategicamente. Screenshot Il risultato piace anche – e sopratutto – alle it girl che di recente hanno pubblicato sulle loro bacheche Pinterest alcuni degli effetti più cool d’ispirazione estiva.