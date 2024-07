I giorni e le notti più calde in Emilia Romagna le temperature nelle ultime previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 - L'aria si sta facendo di giorno in giorno più soffocante in, come in gran parte del Paese. Il caldo torrido non lascia scampo a coloro che ne soffrono maggiormente, per indole, per patologie o per età anagrafica. Nessun segnale di tregua, anzi. Picchi di calore raggiungono punte di 36-37 gradi già oggi e domani, mercoledì 10 luglio, e oltre. Ma venerdì sarà il giorno peggiore per l'afa, con punte di 38° e 39°. Poi da sabato leinzieranno a calare nuovamente.di rischio calore: ecco dove Dati in tempo reale intropicali a Bolognadi mercoledì 10 lugliodi giovedì 11 luglio Tendenzada venerdì 12 a lunedì 15 luglio indi rischio calore: ecco dove Per la giornata di oggi le province in cui Arpae segnala 'disagio' per rischio calore sono Ferrara, Reggio, Modena e Bologna.