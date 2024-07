Hermoso si avvicina inaspettato assist al Napoli | la notizia è appena arrivata

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Ottimaper ilche potrebbere Marioagli azzurri, il difensore è ancora in cerca di squadra dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid. Il calciomercato delè pienamente entrato nel vivo, con la dirigenza partenopea a lavoro per accontentare le richieste del nuovo allenatore, Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra – dopo il fallimento sportivo della scorsa stagione culminata con il decimo posto in classifica – al d.s. Giovanni Manna e, appunto, all’ex allenatore del Tottenham. Ovviamente servirà accontentare le richieste di Conte, che ha l’intenzione di rivoluzionare in particolare la difesa. Già acquistati Rafa Marin e Alessandro Buongiorno – oltre che Leonardo Spinazzola per la fascia sinistra -, ma il tecnico ha chiesto ancora un rinforzo in difesa.