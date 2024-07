Gruppo Cap premiata con TopLegal Awards nella categoria ‘public utilities legal team’

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) –Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha ottenuto il riconoscimento'publicteam' per "aver assistito diverse società per la gestione tecnica e amministrativa del piano per produrre energia pulita attraverso le Comunità energetiche rinnovabili (Cer), associazioni costituite L'articoloCapconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .