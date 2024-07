Gli Anelli del Potere 2 c’è un personaggio di Tolkien

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Signore degli: Glidelha ancora alcuni personaggiiani da introdurre e undi particolare importanza potrebbe fare la sua comparsa in una delle battaglie confermate per la seconda stagione. Glidelè arrivato nel 2022 con un’accoglienza contrastante, combinando in modo controverso alcuni dei migliori personaggi dicon personaggi originali. La seconda stagione potrebbe incontrare il favore del pubblico introducendo altri personaggi del libro in modo compatibile con il canone, quindi l’imminente battaglia potrebbe rappresentare una buona opportunità per sviluppare lo show, ma nel complesso il suo successo dipenderà dalla sua fedeltà e dal suo impatto come adattamento. Raccontando la storia della Seconda Era dell’autore J.