Giovani e lavoro Più dello stipendio per la Generazione Z contano il tempo e la passione

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 luglio 2024 – Ilpassa, “i bimbi crescono e le mamme imbiancano”. E così, anche per laZ (i ragazzi e le ragazze nate dal 2000 in poi) èdi affacciarsi sul mondo del. Ma cosa cercano, i ragazzi di oggi, quando cercano un impiego? Secondo l’indagine “e Orientamento”, svolta da Skuola.net e Gi Group – prima agenzia per ila capitale italiano - su 2500 studenti delle scuole superiori, la parola chiave è “equilibrio”. Equilibrio tra impegni die vita privata, tra oneri e passioni, con uno- possibilmente - che permetta loro di vivere una vita degna d'essere chiamata tale. Le altre due parole magiche, per i, sono “settimana corta”. Lo, in ogni caso, conta ma non è tutto: dovendo, infatti, indicare le caratteristiche più importanti che un’occupazione dovrebbe avere per essere appetibile, le ragazze e i ragazzi prossimi a entrare nel mercatosi distribuiscono così: ben 2 su 3 selezionano l’affinità con le proprie passioni e solo secondariamente - citata da quasi 6 su 10 - viene l’entità, mentre 1 su 2 vorrebbe poter trovare il giusto equilibrio tra vita privata e vita professionale.