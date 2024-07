È ancora intatto Trovato il cadavere mummificato dell’uomo scomparso 22 anni fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Ritrovamento choc su una montana del Perù, dove alcuni alpinisti impegnati in una scalata hanno scoperto ildi un alpinista22fa. La polizia peruviana ha dichiarato che i suoi resti sono saltati fuori dal profondo strato di neve a seguito dello scioglimento dei ghiacci sulla catena montuosa della Cordillera Blanca delle Ande. Secondo le immagini diffuse dalla polizia, il corpo, così come i suoi vestiti, l’imbracatura e gli stivali, sono rimasti ben conservati dal freddo. Tra i suoi effetti personali è statoil suo passaporto, consentendo alla polizia di identificare il corpo dell’alpinistaventiduefa. Leggi anche: “È successo all’istante”. Si tuffa nel lago e muore di colpo, la scoperta choc degli amici: “Cosa c’era nell’acqua” Peràù, scoperto ildell’alpinista William Stampfl William Stampfl era un alpinista americano ed è22fa mentre scalava una vetta innevata in Perù.