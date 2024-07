Confente si va verso la fumata bianca Il portiere in prestito con obbligo di riscatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Passi sostanziali in avanti per il trasferimento delAlessandroallo Spezia: attesa la. Eduardo Macia e Stefano Melissano hanno lavorato per ottenere il massimo con il minimo: acquisire il valido giocatore veronese a titolo definitivo, ricorrendo alla formula delcondia una cifra sostenibile, assicurando al Vicenza un’importante percentuale sull’eventuale rivendita e un bonus sulle presenze. Con le pochissime risorse a disposizione, si è definito l’affare sulla scorta di questa formula ‘creativa’. L’ex aquilotto Luca Matteassi, ora ds del Vicenza, ha aperto le porte alla cessione, lavorando al tempo stesso al prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025, fino al 2027 o 2028.