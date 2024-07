Chiara Ferragni ritorna sui social dopo giorni di silenzio | il suo importante messaggio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 9 luglio 2024)è daal centro del gossip e, se piomba sul suo conto il pensiero che sia vicina all’addio al mondo del web visto che per ore è sparita dall’online, ora torna ad apparire a mezzo. I fan temono che la cremonese stia pensando di chiudere le comunicazioni, soffrendo il giudizio critico della rete legato all’accordo con l’Antitrust del versamento di “una donazione e non una sanzione” per la chiusura del caso giudiziario che la coinvolge. Ma, al di là della polemica sul suo conto, la ormai ex consorte di Fedez torna ancora una volta a mostrarsi raggiante nel ruolo di influencer, e non in solitaria, con tanto dipubblico. Peraltro, forse, a dispetto di chi si auspicherebbe per lei una sparizione definitiva dalla rete.