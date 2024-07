Catania e Aci Castello controlli ai lidi | gravi irregolarità sulla sicurezza sanzionate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Settimana didella Polizia negli stabilimenti balneari della Scogliera e della Playa per tutelare principalmente ladei bagnanti. Complessivamente, sono state elevate sanzioni per oltre 8200 euro per le diverseriscontrate in diversi. In un noto lido al viale Kennedy non c’era l’infermeria In particolare, in una nota struttura ricettiva di viale Kennedy è stata rilevata l’assenza di locali idonei da adibire ad infermeria, dal momento che gli spazi previsti, all’interno di una cabina, erano in realtà destinati a magazzino. Inoltre, sono state trovate scadute le cannule orofaringee per la respirazione artificiale, previste nel materiale del primo soccorso. Per queste violazioni, il titolare dello stabilimento è stato sanzionato amministrativamente con due verbali di 1032 euro.