Case della tecnologia | il raduno

(Di martedì 9 luglio 2024) Imprese culturali e creative, Città intelligenti e coinvolgimento dei cittadini, Turismo e digitale. Sono queste le tematiche che saranno affrontate durante l’"Innovation Roadshow", evento che si terrà venerdì 12 luglio, al Teatro Sperimentale, dedicato all’innovazione e alle tecnologie emergenti. L’incontro (che inizierà alle 10) è organizzato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con CTE Square - la Casa delle tecnologie emergenti di Pesaro e vedrà la presenza del viceministro del Mimit, Valentino Valentini. Il progettoCTE Square di Pesaro ha ottenuto dal ministero un finanziamento di oltre 11milioni di euro (di cui 700mila sono stati investiti nella realizzazioneBiosfera) ed è riuscito a coinvolgere "70 aziendenostra provincia, oltre a 17 partner che hanno aderito al progetto e realtà istituzionali come l’Università di Urbino – spiega Francesca Frenquellucci, assessore alla Reti informatiche e città digitale del Comune di Pesaro –.