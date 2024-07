Bufera sulla Cra Gorrieri | Ospiti e operatori in difficoltà Questa struttura non è adatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) di Jacopo Gozzi Continua a infuriare la polemica sul trasferimento deglidel Ramazzini alla nuova Cra. Nella giornata di ieri, anche Modena Volta Pagina è intervenuta sul tema, denunciando "l’inadeguatezza" della nuovache, a causa di quello che viene definito un ‘trasloco prematuro’, non è ancora in grado di garantire un ambiente adeguato né alle esigenze degli, né a quelle degli. Stando al lungo elenco di punti stilato da Mvp, a quindici giorni dal trasferimento degli anziani, la situazione della Cra resta allarmante. Nel testo, infatti, si citano diverse criticità infrali, tra le quali la mancanza di collaudi antincendio e di un sistema telefonico funzionante; ancora, si denuncia che la sicurezza è stata temporaneamente affidata a vigilantes a causa dell’assenza di chiavi esterne, e infine, si lamenta il fatto che il centralino e la portineria non fossero operativi di domenica, ovvero il giorno di maggior afflusso dei visitatori.