Benvenuti nella caotica e imprevedibile sesta Repubblica francese

(Di martedì 9 luglio 2024) La carta che adesso giocheranno i parafascisti francesi sarà quella del soffiare sul caos in cui Emmanuel Macron avrebbe secondo loro gettato il Paese. Aspettiamoci di tutto, nei prossimi tre anni, compreso il fomentare disagi e disordini cheribollente Francia non sono mai sopiti. Sull’onda di questo auspicato disordine, Marine Le Pen nel 2027 darà l’assalto all’Eliseo per la terza volta, finora sempre battuta da un Macron che non potrà però essere della partita avendo già svolto due mandati. La scommessa sul caosha già trovato i suoi cantori in Italia. Il professor Alessandro Campi, sul Messaggero, ha sottolineato che «un cartello elettorale non è un’alleanza politica stabile e duratura» evidenziando le distanze tra i vincitori delle elezioni legislative (sull’Ucraina, sulle pensioni): ma questo lo sa per primo Macron che aveva giustamente distinto tra desistenza e coalizione di governo (distinzione, detto en passant, che Elly Schlein dovrebbe tenere presente).