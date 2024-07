Barelli Forza Italia | La lezione di Parigi | ai conservatori serve l’ala moderata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Paolo, presidente dei deputati di, si aspettava il risultato francese? "Tutti gli osservatori indicavano Marine Le Pen stravincente, ma io ero più prudente. Il secondo turno spesso regala sorprese, specie in Francia. È stato confermato ciò che era già capitato in passato e noi sosteniamo da tempo: il centrodestra è vincente solo se poggia su un solido pilastro moderato e di centro. Una offerta politica troppo sbilanciata a destra, al contrario, provoca la polarizzazione degli avversari, che si uniscono tra diversi per sconfiggere il nemico". Ora la sfida è trovare una maggioranza che possa governare la Francia. La sinistra ha già alzato la posta, secondo lei avrebbe un senso un premier di area Melenchon? Oppure che altra alternativa intravede? "Ogni Paese fa storia a sé e io ho rispetto della democrazia francese: chiunque guidi il governo, sorretto da una coalizione inevitabilmente eterogenea, per noi sarà un importante interlocutore in Europa.