Wimbledon storia fatta | pure Musetti ai quarti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Commosso il tennista di Carrara Dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini,Lorenzovola aidi finale di. Si tratta di una prima volta per il tennista di Carrara, mai così avanti in un torneo dello Slam. Il numero 25 al mondo, nella giornata di oggi, 8 luglio, ha battuto in quattro set agli ottavi il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 6-2. Per la prima volta nellamoderna, l’Italia ha così tre tennisti che sono arrivati aidi uno Slam. Leggi anche: Tennis, nuova impresa: per la prima volta due italiani aiA fine match,, apparso visibilmente soddisfatto ed emozionato si è lasciato andare alle lacrime e ha fatto quasi fatica a trovar le parole. “Oggi mi sono emozionato, sognavo questo momento da sempre, da piccolo ho avuto una bella famiglia che mi ha supportato nell’inseguire i miei sogni devo ringraziare Simone, senza di lui nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.