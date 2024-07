Viganò alza il tiro sul Papa | Cosa succederà il 14 settembre attacco mai visto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Monsignor Carlo Mariadopo aver continuato a celebrare messa dal suo eremo di Viterbo, comunità in cui professa una visione tradizionale e conservatrice della fede, continua ad attaccareFrancesco e i vertici del Vaticano. Insomma, la scomunica per scisma non ferma il vescovo nella sua guerra contro Jorge Mario Bergoglio che dopo anni di accuse subite ha usato il pugno duro. Lunedì 8 lugliosul suo profilo X, dove nei giorni scorsi ha postato i decreti della Dicastero per la Dottrina della Fede che lo condannano, è tornato all'del Pontefice sul tema della benedizione delle coppie gay. "Si apprende dalla stampa che il prossimo 14(nel giorno della festa dell'Esaltazione della Santa Croce) a Fano verrà 'benedetta' una coppia di attivisti omosessuali, che hanno anche espresso la volontà di adottare un bambino - scrivenel tweet - Il 'rito' sarà celebrato da don Giuseppe Cavoli, responsabile della pastorale LGBTQAI+ con l'autorizzazione del Vescovo Andreozzi", afferma il monsignore in riferimento a una storia pubblicata da Qn, ossia l'unione civile di Hector e Filippo, due trentenni che gestiscono un'azienda agricola a Cartoceto, in provincia di Pesaro.