Una ex fidanzata bella e famosa Raul di Temptation Island chi c’era prima di Martina

(Di lunedì 8 luglio 2024) Uno dei protagonisti di2024 è certamente. Su di lui ci sono già state diverse scoperte, ma l’ultima in ordine di tempo è la più succosa. Infatti, ha un’exche è decisamente molto nota alla gente. Spuntato anche un video in cui lei è in compagnia proprio del concorrente del reality show di Canale 5, quando ovviamente erano ancora una coppia. Aè andato assieme alla, madi lei c’è stata un’ex, molto apprezzata sui social. Intanto, a proposito del ragazzo, si è vociferato che non sia ben visto dai compagni di avventura, infatti una tentatrice ha svelato a Deianira Marzano che lui sarebbe ignorato completamente in una chat privata in cui su WhatsApp sono presenti i protagonisti della trasmissione.