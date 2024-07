Un fine orribile Incidente choc muore incastrato tra le lamiere dell’auto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ancora una vittima della strada. Ancora un morto. A perdere la vita è tato un centauro. L'si è verificato a Zola Predosa, tra una Fiat 500 e una moto. Ancora da chiarire la dinamica. Stando quanto emerso dai rilievi effettuati dai Carabinieri della locale stazione, intervenuti per ricostruire la dinamica, il centauro e l'automobilista stavano viaggiando nella stessa direzione. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un sorpasso azzardato. Sta di fatto che il centaurao, un 61enne, è entrato violentemente in collisione con la vetturando disarcionato. Dopo essere caduto sull'asfalto, la tragedia: è finito completamente sotto le ruote della Fiat.