Terracina il 9 luglio cambia la viabilità in via Lungolinea Pio VI

(Di lunedì 8 luglio 2024), 82024 –lain viaPio VI aper la sola giornata di martedì 92024 per eseguire le prove di carico sui pali di fondazione del nuovo ponte ciclopedonale già installati. Sul lato monte di viaPio VI, in direzione via Derna, dalle 07:00 alle 18:00, e comunque fino al termine dei lavori: Divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Rio e Via Derna, ad eccezione dei residenti e dei veicoli adibiti al carico/scarico merci che potranno accedere in ingresso e in uscita da via Derna; Divieto di transito per tutti i veicoli nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Sarti e Via del Rio, ad eccezione dei residenti e dei veicoli adibiti al carico/scarico merci.