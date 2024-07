Terence Hill | Sto lavorando a nuovo film su Trinità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ottime notizie per i fan diche cone Continuavano a Chiamarlodava vita ad uno dei personaggi più iconici dei western all’italiana.: “Il terzo capitolo di? Ci stiamo” L’attore è intervenuto ad Amelia in Umbria per l’inaugurazione di una piscina intitolata a Bud Spencer, metà della mela cinematografica con il quale hanno collezionato diciottotra gli anni Sessanta e Ottanta (con un’ultima incursione nel 1994) divenendo una delle coppia di successo del grande schermo italico e non solo. Mario Girotti (vero nome di), ha ricordato l’amico e collega scomparso nel 2016 (nonchè campione di nuoto, ndr): “Lui era un grande campione e noi lo ammiravano da giovani. Dall’ammirazione all’amicizia il passo è stato molto breve” (Fonte Umbriaon).