Sulla ferrata con il bambino in braccio senza protezioni Mamma e papà nella gogna social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Trento, 8 luglio 2024 – Sta facendo il giro del web il video di due genitori che intraprendono una viain montagna con un bimbo di pochi mesi ined equipaggiamento. Le immagini sono state girate da un escursionistaBepi Zac, in Trentino, e diffuse dal giornale online “Il Dolomiti”: si vede la coppia procedere in modo abbastanza incerto lungo il percorso attrezzato di cresta che dal passo delle Selle procede verso est lungo le cime della Catena di Costabella. Iltiene il piccolo di pochi mesi in. Nel video non succede nulla di significativo ma le reazioni di condanna e di sdegno suisono state tantissime, per come viene affrontata la montagna e il rischio a cui è stato sottoposto il piccolo.