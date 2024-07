Rhaenys Targaryen | la spiegazione della sua scelta e le sue conseguenze nel quarto episodio di House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024): lasuae le sueneldiof theAttenzione SPOILER sull’4 diof the2 – Il drago rosso e il drago dorato Alla fine del nuovodiof the2, dal titolo Il drago rosso e il drago dorato, assistiamo a una svolta importante quandoprende una decisione che avrà un prezzo molto caro. In chiusura dell’, assistiamo alla battaglia di Riposo del Corvo, dove Ser Criston Cole guida la forza di fanteria dei Verdi lungo la costa nella speranza di isolare Roccia di Drago e Driftmark dalla terraferma di Westeros. In tal modo, convince la fazione Nera di Rhaenyra a inviare un cavaliere di draghi per attaccare le forze d’invasione, consentendo ad Aemonde al suo drago Vhagar di colpire.