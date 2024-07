Pensioni 2025 excursus su Opzione donna dal 2004 ad oggi | sarà prorogata o sparirà?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si continua a discutere animosamente sul portale della futura riforma previdenziale e delle ultime misure che, stando ai rumors, potrebbero andare per la maggiore dal: uscita dai 64-72 anni, Quota 41 contributiva, pensione dai 67+25 anni, mentre restano molti dubbi sul rinnovo delle misure in scadenza tra le qualie Ape sociale. Proprio per questa ragione abbiamo deciso di dedicare un articolo alla categoria che rischia nuovamente di essere profondamente penalizzata dalle misure che sembrerebbero circolare: le donne. Già perché le lavoratrici a poco se ne farebbero di un eventuale Quota 41 contributiva arrivando difficilmente a 41 anni di lavoro continuativo fuori casa, giacché per molte di loro già essere arrivate a 35 anni di contribuzione é stato complicato avendo dovuto conciliare cura della famiglia e lavoro.