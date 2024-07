Ok di Comune e Mibac alla mostra Giacomo Puccini Manifesto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024)", ildi Lucca, con un’apposita delibera, ha approvato lo schema di contratto di prestito di 100 opere con il– Direzione Regione Musei Veneto che consentirà, nell’ambito dellainserita nel calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioniane, di ammirare dal 29 novembre tantissimi manifesti relativi alle opere del Maestro. Le 100 opere, di cui 8 da restaurare, arriveranno dsede del Museo nazionale Collezione Salce per la prima volta a Lucca (Cavallerizza) con la formula del prestito gratuito. E tra i manifesti esposti, davvero molti pezzi particolari e di indiscussa importanza, come ricorda l’assessoreCultura Mia Pisano. "Grazie al prestito del Museo nazionale Salce – spiega – avremo inopere fondamentali della grafica europea, che non riguarderanno solo l’opera lirica.