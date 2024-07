Nuoto che Italia agli Eurojuniors di Vilnius! Futuro roseo per il futuro azzurro con qualche lacuna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mai prima d’ora l’è stata così dominante a un Europeo juniores. Agli azzurri hanno raggiunto numeri stratosferici, 13 ori, 9 argenti e 3 bronzi. Se sia stata vera gloria, l’inizio di un ricambio per la generazione dei fenomeni, delle Pellegrini, dei Paltrinieri ma anche di Quadarella e Martinenghi ancora nel pieno delle loro carriere o addirittura dei giovanissimi Ceccon e Pilato, veri e propri riferimenti, nonostante la verde età, si scoprirà strada facendo.ha detto prima di tutto una cosa importantissima: che il temuto buco generazionale sull’alto livello, dovuto alla chiusura delle piscine per un anno e più causa Covid, non c’è stato. Nessun contraccolpo per gli allora dodicenni o tredicenni che per tanto tempo non hanno potuto nuotare, affrontare gare agonistiche in ogni angolo d’e magari anche all’estero.