MotoGP fin troppo europea? La categoria è un tripode che si poggia tra Spagna Italia e… Austria

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un corollario relativo a quanto scritto nelle settimane scorse, ovverosia al potenziale ritorno dei piloti americani in ruoli di primo piano in, è rappresentato dal fatto che in questo momento storico la massimamotociclistica sia caratterizzata dall’egemonia pressoché totale di piloti e aziende europee. Sul fronte dei centauri, siamo arrivati a 31 GP consecutivi in cui si è imposto un uomo nato nel Vecchio Continente (17 vittorie sono state appannaggio di unno, 12 di uno spagnolo, 1 di un francese e 1 di un portoghese). Niente di nuovo, perché eccezion fatta per qualche occasionale affermazione di Jack Miller e Brad Binder, la musica è pressoché la stessa dal 2013, ovverosia dalla prima stagione successiva al ritiro di Casey Stoner.