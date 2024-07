Mina Settembre 2 Kilimangiaro Estate o Battiti live? La tv dell’8 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 8RaiUno alle 21.25 proporrà la fiction ”2?, con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Verranno proposti due episodi: nel primo,e Gianluca si sono presi una vacanza a Procida, qualche mese dopo la scoperta che ha cambiato per sempre le loro vite. L’idillio viene però interrotto dalla notizia di un attentato che coinvolge Claudio.torna subito a Napoli e, vedere Claudio in ospedale, le fa un effetto tale da spingerla a pensare che forse il loro rapporto merita una seconda possibilità. Nel secondo,si interessa al caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso che, per sopperire alla propria insicurezza, ha assunto costumi disinibiti che rischiano di rovinare le sue prime esperienze.