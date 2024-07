Leoni qualcosa si muove in sede Inter | visita dell’agente Carnjar!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L'resta forte per Giovanni, difensore diciottenne della Sampdoria. La presenza nelladi Viale della LiberazioneCrnjar è un chiaro segnale. VOLONTÀ – La linea adottata dall'in questa sessione di mercato è ormai chiara: puntare su giovani promettenti e di prospettiva, con la possibilità di farli diventare il futuro del club o una risorsa finanziaria per le trattative delle prossime stagioni. Giovanni, in questo senso, risulta uno dei profili che fa proprio al caso della dirigenza nerazzurra. Il dialogo con la Sampdoria per riuscire ad ottenere il difensore classe 2006 è avviato ormai da tempo e prosegue ad un ritmo serrato per riuscire a giungere a un accordo. L'continua a lavorare su: incontro in! INCONTRO – Dopo la chiusura per Alex Perez e l'ufficialità appena resa pubblica di Luka Topalovic, l'insiste su Giovanni, l'altro giovanissimo che vorrebbe aggiungere alla rosa del futuro.