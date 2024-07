Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 8 luglio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Oggi inizia un nuovo ottimo influsso per tutte le questioni pratiche, Mercurio (lavoro, viaggi, denaro) inizia a esercitare la sua professione sollecitato dalla Luna in Leone. Un incontro professionale vi porterà vantaggi. Fuori le idee, la grinta, l'intraprendenza, la voglia di vincere. Soluzioni a portata di mano, dovete solo capire al volo persone e situazioni, poi lanciatevi come un ariete. Serata a luci rosse. Il trasporto è passionale ma anche spensierato. Viaggi ok. Toro Qualche complicazione è possibile con questo primo impatto Mercurio-Luna in Leone.