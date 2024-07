Invade la corsia lo schianto è inevitabile Gloria 28 anni lotta tra la vita e la morte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)Pignoloni stando tra lae lain un letto dell’ospedale Torrette. La 28enne residente a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, è rimasta gravemente ferità giovedì scorso di un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Salaria all’altezza della galleria di Ponte d’Arli, nel territorio di Acquasanta. Un frontale terribile, dal quale la giovane ne è uscita viva miracolosamente. Per cause in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri immediatamente giunti sul posto, due auto sono entrate in collisione frontalmente. Probabilmente una delle due ha invaso laopposta e l’altra non ha potuto far nulla per ere l’impatto che ha distrutto le auto. Ma l’attenzione dei soccorritori è stata soprattutto indirizzata agli occupanti delle due vetture, in una delle due, infatti, viaggiava la giovane rimasta gravemente ferita.