Il silenzio di Alice Munro sulle molestie alla figlia

(Di lunedì 8 luglio 2024) Toronto, 8 luglio 2024 – “Cara mamma, per favore trova un posto in cui stare da sola per leggere questa lettera Ho mantenuto un segreto terribile per 16 anni, Gerry mi ha abusata sessualmente quando avevo 9 anni”. Con queste parole si apre la lettera che Andrea Robin Skinner scrisse nel 1992madre,, scrittrice canadese premio Nobel per la letteratura, morta lo scorso mese all’età di 92 anni. Gerald Fremlin, compagno die patrigno di Skinner, ammise l’abuso. E nonostante ciò,rimase con lui. Lo scorso weekend, Skinner ha rivelato in un saggio e un articolo per la testata canadese “Toronto Star” come il compagno della madre abbia abusato sessualmente di lei dal 1976, quando aveva solo nove anni. Oltre all’abuso fisico, ha detto che Fremlin le parlava delle altre “ragazzine del quartiere che gli piacevano”.