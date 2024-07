Il funzionario allontanato dalla giunta Raggi che criticò l’idea delle pecore-tosaerba dovrà essere risarcito per 107mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Letosa erba nei parchi di Roma non sono mai arrivate, nonostanteavesse riscosso l’entusiasmo dell’ex sindaca Virginia. E, del resto, il «Direttore della Gestione Territoriale Ambientale», Pietro Maria Scaldaferri, l’aveva detto subito che non avrebbero potuto sostituire i giardinieri del comune. Non è mai stato chiarito esplicitamente se sia stata questa posizione a causare il suo allontanamento, nel 2020, visto che le ragioni non vennero mai comunicate. Ma ora, a distanza di 4 anni, ilha vinto la battaglia legale contro il Campidoglio: gli è stato riconosciuto un danno quantificabile in. La vicenda Il Tribunale, infatti, ha dichiarato che l’ordinanza con cui l’ex prima cittadina revocò il suo incarico è da ritenersi illegittima.