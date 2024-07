Ente Palio Città di Castiglion Fiorentino venerdì scorso si è riunito il Collegio dei Probiviri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arezzo, 8 luglio 2024 –si èildeidell’die tale incontro ha sancito la conclusione anche dal punto di vista burocratico dell’edizione 2024 deldei Rioni. Il, dopo aver esaminato il verbale relativo alla corsa redatto dal Magistrato Pierpaolo Mangani, non ha comminato sanzioni nei confronti dei tre Rioni. È stato, altresì, preso in esame il verbale del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo relativo al torneo di “Calcio a 7 tra Rioni” che ha sanzionato, in base al referto arbitrale della partita, l’utilizzo di fumogeni negli spalti. È stato infine sanzionato il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale relativa ai giorni antecedenti la manifestazione e i provvedimenti saranno adottati nel corso della settimana pre2025.