Empoli primo giorno di raduno L’undici azzurro si sta componendo Dalla difesa al reparto offensivo Oggi la formazione sarebbe così

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Simone CioniQuesta mattina alle 10 al sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena parte la nuova stagione dell’, a caccia di un’altra impresa dopo la storica salvezza dello scorso maggio. Agli ordine del nuovo tecnico Roberto D’Aversa, almeno in questi primi giorni di preparazione, ci sarà però una rosa lontana parente di quella definitiva visto che per il momento non è arrivato nessuno e molti dei giocatori convocati potrebbero poi trovare spazio altrove durante il proseguo del mercato. Tuttavia, a cinque giorniprima uscita stagionale proviamo ad immaginare come potrebbe essere ad ora ilundicidella stagione, sempre tenendo presente però che da qui a venerdì potrebbero già esserci delle novità.