Crolla un pino a pochi metri da un bambino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri per il crollo di unnella pineta di Levante, nella zona di Salciaina, poco distante dallo stabilimento balneare Bagno La Pineta. In quel momento in quella area era presente unche, accompagnato dai suoi familiari, stava giocando su un piccolo scivolo. Fortunatamente ilsi trovava a una certa distanza dalquindi, al momento del crollo, non ci sono state conseguenze per il piccolo ma solo, fortunatamente, un bello spavento per lui e i suoi familiari. La Polizia municipale è intervenuta tempestivamente sul posto, delimitando e mettendo in sicurezza l’area, dove è avvenuto il crollo del. Sul posto anche il vicesindaco Danilo Baietti. La paura è stata tanta per un evento che poteva avere risvolti tragici.