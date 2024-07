Cancelo proposto all’Inter! Da dirigenza e proprietà risposta chiara

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con l’infortunio di Tajon Buchanan, l’Inter si ributta sul mercato di esterni e difensori. Oltre al nome di Jakub Kiwior per la difesa, in molti hanno fatto anche quello di Joaosull’esterno. Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube ufficiale, però, smentisce l’operazione per un motivo ben preciso.– Joao? La proposta è arrivata, direttamente dal suo entourage. Il motivo è semplice: il portoghese sta cercando una nuova squadra, dal momento che Pep Guardiola non punta affatto su di lui e per questo vuole lasciare il Manchester City. Dopo una stagione in prestito al Barcellona, l’ex nerazzurro è tornato alla base, ma non per restare. Tanto che il suo agente sta cercando una nuova destinazione e, come detto, nella lista delle società contattate (oltre alla Juventus, per restare in Italia), c’è proprio l’Inter.