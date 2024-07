Bucchi | Consiglio ad Osimhen di restare a Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 luglio 2024) Cristian, ex calciatore del, è intervenuto aMagazine Live. Queste le sue parole: “-Modena in Coppa Italia? Due squadre importanti per me, hanno rappresentato dei passaggi importanti per la mia carriera ed anche per la vita privata. Novità sulla mia carriera da allenatore? Ho avuto tante telefonate, ho avuto un’offerta concreta in B ma non si è concretizzata purtroppo. Un’altra proposta invece l’ho declinata perchè non sentivo mio quel progetto. Staremo a vedere.? Non sono convinto che a quelle cifre possa trasferirsi in Europa, il PSG e la Premier non credo che faranno certe offerte. L’Arabia sarebbe l’unica soluzione, ma andrà capita la volontà del calciatore. Mi auguro che o resti al, dove con Conte potrebbe crescere, o che qualche club europeo possa fare un’offerta importante.