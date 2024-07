Borsa | Europa positiva ' evitato il peggio' a Parigi +065%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Girano al rialzo le principali borse europee nella prima ora di scambi, a partire proprio da(+0,65%), partita in svantaggio dopo il ballottaggio di domenica. Secondo gli analisti con il secondo turno delle legislative di domenica "è statolo scenariore" e l'assenza di una maggioranza definita porterà ad una coalizione che "escluderà i programmi di spesa più estremi" contenuti nei programmi elettorali. Nel continente la migliore è Milano (+1%), seguita da Francoforte (+0,71%) e Madrid (+0,59%), mentre rimane indietro Londra (+0,12%), che si porta comunque al di sopra della parità. Negativi i future Usa in attesa della fiducia degli investitori europei (Sentix) e delle vendite di veicoli negli Usa. Si riduce la tensione iniziale sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi che si attesta a 136,2 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,93% e quello tedesco in crescita di 1,9 punti al 2,57%, mentre quello francese ne guadagna 1,2 al 3,21%.