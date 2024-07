Biden sfida il suo partito | Chi vuole il mio ritiro si candidi alla presidenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) Joenon lascia. Anzi, rilancia la. Il presidente degli Stati Uniti va all’attacco delle “elite dem” che gli chiedono di ritirarsi e rinunciarecandidatura per le elezioni di novembre 2024. “temiconvention“, il messaggio del presidente americano in un’intervista a MSNBC. “Sono sempre più frustrato dalle elite del– dice– Chiunque di loro pensa che non dovrei candidarmi, sie mi sfidiconvention”. Intanto, in una lettera ai membri democratici del Congresso,ribadisce la sua volontà di proseguire la campagna e affrontare Donald Trump. “Voglio che sappiate che, nonostante tutte le speculazioni sulla stampa e altrove, sono fermamente impegnato a restare in questa corsa, a condurla finofine e a battere Donald Trump”, ha scritto, secondo quanto riporta la CNN.